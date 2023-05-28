Tekirdağ'da zarf içerisinden Erdoğan'a 'Evet' mührü basılmış pusula çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da zarf içerisinden Erdoğan'a 'Evet' mührü basılmış pusula çıktı

Tekirdağ'da zarf içerisinden Erdoğan'a 'Evet' mührü basılmış pusula çıktı

28.05.2023 14:53

Tekirdağ Çorlu'da içinde oy kullanma öncesi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a "Evet" mührü basılmış pusula çıktı ve tutanak tutuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 1024 nolu sandıkta, zarfın içinden Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a "Evet" mührü basılmış pusula çıktı. Görevliler olaya ilişkin tutanak tuttu.

Tutanakta, şunlar belirtildi:

"28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimi 1024 nolu sandık zarflarından birinde yapılan kontrolde Recep Tayyip Erdoğan adına 'Evet' mührü basılmış oy pusulası olduğu tespit edilerek, sandık kurulu tarafından bu pusula zarfı ile birlikte ayrılarak kenara konuldu. Sayım dökümde değerlendirilme dışı olarak kabul edilmiştir."

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tekirdağ'da zarf içerisinden Erdoğan'a 'Evet' mührü basılmış pusula çıktı - Son Dakika


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