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Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil

13.11.2021 08:59

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde tekli koltukta değil de üçlü koltukta oturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince 'Biraz mesafeli oturalım' dedi" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme, siyaset gündeminde önemli bir yer tuttu. Ancak görüşme sırasında Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın yanına değil de üçlü koltuğa oturması tartışmaları beraberinde getirdi. SP lideri Karamollaoğlu konu hakkında Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"PCR TESTİ YAPTIRMADAN GİTTİM"

SP lideri, "Neden üçlü koltuğa oturdunuz" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Oturtulduğum koltuk meselesi biraz abartıldı gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince 'Biraz mesafeli oturalım' dedi."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti. Neler konuşulacağı çok merak edilen görüşmede Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki koltuğa değil de çaprazındaki üçlü koltuğa oturması da tartışmaları beraberinde getirmişti.

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil

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Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil - Son Dakika
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