Terme Belediye Başkanı Kul, Personeliyle Bayramlaştı

Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı. Kul, "ilçemizin her yerine değen güçlü emeğinizin Terme'yi büyütmeye devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bayramlaşma programını Fen İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başlattı. Tüm çalışanların elini tek tek sıkarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Kul, mesai arkadaşlarına huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Kul, "Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Allah bütün Müslümanların yardımcısı olsun ve bütün dualarını kabul etsin. Ailelerinizle beraber Ramazan Bayramı'nın size, ülkemize, memleketimize, tüm insanlara mutluluk, huzur, barış, umutla dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Terme belediyesi ailesiyiz"

Belediye çalışanlarıyla hem bayramlaşan hem de onların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Kul, "Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma programımıza fen işleri müdürlüğümüzden başladık. Birlikte yürüttüğümüz hizmet yolculuğunda emekleriyle büyük katkı sunan mesai arkadaşlarımızla bayramın dayanışma ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadık. Ekip ruhunu önemsiyoruz. Terme Belediyesi çok büyük bir ailedir. İlçemizin her yerine değen güçlü emeğinizin Terme'yi büyütmeye devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, Fen İşleri Müdürü Sinan Şahin ve belediye personeli katıldı. - SAMSUN