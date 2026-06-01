Terme'den dünyaya: Başkan Kul, Türkiye'yi temsilen Endonezya'da

01.06.2026 22:17
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Komisyonu'nun Endonezya'da düzenleyeceği Asya-Pasifik Bölgesel Zirvesi'ne Türkiye'den davet edilen tek belediye başkanı olarak katılacak. Zirvede yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma üzerine konuşma yapacak.

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenecek Asya-Pasifik Bölgesel Zirvesi'ne Türkiye'den davet edilen tek belediye başkanı olan Şenol Kul, Endonezya'da yerel yönetim vizyonunu uluslararası platformda paylaşacak.

Geçen hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Kent Forumu'na katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, uluslararası temaslarına bir yenisini daha ekliyor. Küresel belediyecilik ağlarında üstlendiği görevlerle dikkat çeken Başkan Kul, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Endonezya'da düzenlenecek Asya-Pasifik Bölgesel Zirvesi'ne Türkiye'den davet edilen tek belediye başkanı olarak zirvede yer alacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Dış İlişkiler Komisyon Üyeliği, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Temsilciliği, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Konsey Üyeliği ve UCLG Turizm ve Kültür Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüten Başkan Kul, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilecek "2026 PFD Asya-Pasifik Bölgesel Toplantısı"na özel davetle katılacak.

Avrupa Birliği Komisyonu Uluslararası Ortaklıklar Genel Müdürlüğü tarafından Jakarta'da organize edilen ve ana teması "Paylaşılan Refah İçin Bölgesel Ortaklıklar" olan zirvede, Başkan Şenol Kul'un katılımcılara hitaben bir konuşma yapması planlanıyor. Avrupa Komisyonu'nun özel davetlisi olarak zirveye katılacak olan Başkan Kul'un ulaşım, konaklama ve organizasyona ilişkin tüm giderleri Avrupa Birliği Komisyonu tarafından karşılanacak.

Küresel diplomasi trafiği ve aldığı davet hakkında konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Bakü'deki temaslarımızın hemen ardından Avrupa Komisyonu'ndan böylesine önemli bir davet almak, sadece şahsım adına değil, ülkemiz ve Terme'miz adına büyük bir gururdur. Asya-Pasifik, Avrupa ve küresel düzeydeki yerel yönetim aktörlerini buluşturacak bu platformda, yeşil dönüşüm, iklim dayanıklılığı ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri üzerine deneyimlerimizi aktaracağız. Bizim için mesele yalnızca bir davete katılmak değil; Terme'nin sesini dünyaya duyurmak, dünyadaki iyi uygulamaları da Terme'ye taşımaktır" dedi.

Zirvenin küresel iş birlikleri ve fonlar açısından stratejik önemine değinen Başkan Kul, "Bu toplantı, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelesinden yeşil finansmana erişimine kadar geleceğin dünyasını şekillendirecek kritik alt başlıkları barındırıyor. Türkiye'yi temsilen masada yer alacağımız bu zirvede kurduğumuz küresel köprüler, ilçemize kazandıracağımız vizyon projelerin de önünü açacaktır. Amacımız, Terme'nin adını uluslararası kürsülerde en iyi şekilde temsil etmek ve şehrimizin gelişimine katkı sunmaktır" diye konuştu.

Asya ve Pasifik bölgesinin demografik, stratejik ve kültürel gelişiminin masaya yatırılacağı zirvede, Başkan Şenol Kul gerçekleştireceği üst düzey temaslarla Türkiye'deki yerel yönetim tecrübelerini küresel paydaşlarla paylaşırken, yeni iş birlikleri ve proje fırsatlarına yönelik görüşmelerde de bulunacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

