Terme\'de Seçilen İlk Kadın Muhtar Tebrik Edildi

Politika

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'de seçilen ilk kadın muhtar olan Elif Alemdar'ı tebrik ederek, kadınların baş tacı olduğunu söyledi.

2024 yerel seçimlerinde Terme Fenk Mahallesi Muhtarı olan Elif Alemdar, azaları ile birlikte Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı temennilerini iletti. Terme ilçe tarihinde bir ilke imza atan Elif Alemdar, ilçede seçilen ilk kadın muhtar oldu.

Mahallesinde yapmak istediği projeleri anlatan Muhtar Alemdar, kadınların sosyal ve iş hayatında daha aktif rol alması gerektiğini söyledi. Muhtarlık yolunda kendisine ailesi ve çevresinin çok destek olduğunu anlatan Alemdar, "Çok güzel tepkiler geldi. 82 muhtarımın arasından tek kadın muhtar olmam gurur verici" dedi.

"Kadınlar her zaman baş tacı"

Kadınların her zaman baş tacı olduğunu belirten Başkan Kul, "Belediye başkanlığının güzel yanı insanlarının hayatına dokunan hizmetleri hayata geçirmek ve onların mutluğunu görmek, bu paha biçilemez bir duygu. Kadınların, çocukların tabii ki her kesimden vatandaşımızın hayatına dokunan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Kadınlar her zaman baş tacı. Marka değeri yüksek bir Terme oluşturabilmek için de var gücümüzle çalışacağız. Bir ilke imza attınız. Bugün küçük gibi görülen bu başarı bizim için anlamı büyük. Yarınlar için de kadınların önünü açmış oldunuz. O yönden sizi kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Kul, belediye meclisinde de kadın üye sayısına da dikkat çekerek, "Yerel seçimlerde, 5'i Cumhur İttifakı, 1 tane de CHP olmak üzere 6 kadın meclis üyemiz bu dönemde Terme için çalışacak. Kadınların toplumsal yaşamadaki etkinliklerinin artması ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol oynamaları bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN