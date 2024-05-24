Çinli kadın lider dolandırıcılık çetesinin başında çıktı - Son Dakika
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Çinli kadın lider dolandırıcılık çetesinin başında çıktı

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Türkiye'nin 17 ilinde örgütlenip ülke genelinde kısa sürede çok sayıda vatandaşı dolandıran çetenin liderlerinden biri Çinli bir kadın çıktı. Jandarma tarafından İstanbul'da yakalanıp Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirilen Çinli kadın, olayı haber yapmak isteyen gazetecilere yarım yapmalak Türkçesi ile tepki gösterdi. Aydın merkezli operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme süreci devam ediyor.

24.05.2024 15:16
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Türkiye'nin 17 ilinde örgütlenip kısa sürede ülke genelinde çok sayıda vatandaşı dolandıran çetenin liderlerinden biri olan S.X. jandarma tarafından İstanbul'da yakalanmasının ardından Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirildi. Yarım yamalak Türkçe konuşan kadın olayı haber yapmak isteyen gazetecilere tepki gösterdi.

DOLANDIRDIKLARI PARAYI KRİPTO VARLIKLARA ÇEVİRDİLER

Aydın'ın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesinin liderlerinden birisi Çinli bir kadın çıktı.

HABERCİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Jandarma tarafından İstanbul'da gözaltına alınarak Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne getirilen 38 şüpheliden biri olan Çinli S.X adlı kadın şüpheli sorgusunun ardından diğer şüphelilerle birlikte jandarmadan adliyeye sevki sırasında habercilere tepki gösterdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin mahkemesi devam ediyor.

Çinli kadın lider dolandırıcılık çetesinin başında çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çinli kadın lider dolandırıcılık çetesinin başında çıktı - Son Dakika

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