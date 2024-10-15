Terör Propagandasına 47 İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Terör Propagandasına 47 İşlem

47 sosyal medya hesabı yöneticisi hakkında işlem başlatıldı, 269 terör şüphelisi gözaltına alındı.

15.10.2024 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

flaş (2)

Sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

flaş (3)

36 ildeki operasyonlarda ise bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Politika, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Medya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör Propagandasına 47 İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının çöpe atılmasının ardından soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının çöpe atılmasının ardından soruşturma başlatıldı
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:48 Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü
13:27 Adalet Bakanı’ndan “Narin Güran“ açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek Adalet Bakanı'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek
13:23 Carlo Ancelotti, Süper Lig’den bir yıldız daha alıyor Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 09:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: Terör Propagandasına 47 İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.