Terör Propagandasına 47 İşlem

Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

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Sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

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36 ildeki operasyonlarda ise bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.