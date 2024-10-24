Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum - Son Dakika
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Politika

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 43 ay sonra ilk görüşmesini yeğeni Ömer Öcalan ile yaptı. Bahçeli'nin çağrısının ardından olumlu mesajlar veren Öcalan'ın ''Buradan tabutta çıkmak istemiyorum'' diyerek örgüte silah bırakma çağrı yapabileceğini ifade etti.

24.10.2024 10:15
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı çıkış gündeme bomba gibi düştü. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın yankıları sürerken İmralı'daki teröristbaşı Öcalan'a 43 ay sonra bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de teröristbaşı Öcalan'la görüştüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Öcalan, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAĞIM"

Söz konusu görüşmede neler yaşandığını gazeteci Abdulkadir Selvi yazdı. Hürriyet gazetesindeki köşesinde görüşmenin detaylarına yer veren Selvi, Öcalan'ın "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" dediğini aktardı.

"BURADAN TABUTLA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği, "Umut hakkı" düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğunun ifade edildiğini belirten Selvi, "Öcalan'ın, bir süre önce, 'Buradan tabutla çıkmak istemiyorum' dediği ifade ediliyor." dedi.

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Ömer Öcalan, Politika, Güncel, Yaşam, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Veysel Çelik:
    Sende haklısın apo tabut senin neyine sarı torba lazım sana 542 45 Yanıtla
  • Yusuf K.soy:
    Şehit anaları evlatlarını neyle karşıladı ? 381 28 Yanıtla
  • Ali Yildiz:
    Her iki tarafta bedel ödedi fazlasıyla kan ölüm çözüm değil çok güçlü bir Türkiye için barış şart barış olmazsa Türkiye olmaz yabancı ülkeler gözünü dikmiş Türkiye sadece Türkler ölmedi Kürtlerde çok oldu 135 262 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    TABUT BİLE FAZLA SANA LAĞAM FARESİ 297 27 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    bahçeli kaç paraya satıldı akmhpkk 257 60 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Bu şerefsize Umut verip hapisten çıkarmak Türkiye için çok büyük bir kötülük olur. Şehitlere saygısızlık olur. 278 31 Yanıtla
  • ömürcan ilhan:
    Bunu böyle konuşturanlar utansın 210 23 Yanıtla
  • Yadigar Kilcioglu:
    Bunların hepsi seneryo. Devlet bahçelinin demecinden sonra neler unutuldu. Bu olayla da nelerin üstü örtüldü bir de bu açıdan bakmak lazım. Çelik kubbe kuracak devletin bu kadar istihbarat açığı nasıl olur. Birde bu zat neden hala beslenir. zamanında astırmayanlar şimdi salmayı planlıyor. 157 23 Yanıtla
  • alos :
    ÇIKAR ÇIKMAZ AMERİKA 124 11 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bidaha mektupla silah bırakın dedin ama pkk seni takmıyor yani sesin davan buştur 120 7 Yanıtla
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