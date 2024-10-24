Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı çıkış gündeme bomba gibi düştü. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın yankıları sürerken İmralı'daki teröristbaşı Öcalan'a 43 ay sonra bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de teröristbaşı Öcalan'la görüştüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Öcalan, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAĞIM"

Söz konusu görüşmede neler yaşandığını gazeteci Abdulkadir Selvi yazdı. Hürriyet gazetesindeki köşesinde görüşmenin detaylarına yer veren Selvi, Öcalan'ın "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" dediğini aktardı.

"BURADAN TABUTLA ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği, "Umut hakkı" düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğunun ifade edildiğini belirten Selvi, "Öcalan'ın, bir süre önce, 'Buradan tabutla çıkmak istemiyorum' dediği ifade ediliyor." dedi.