Terörsüz Türkiye İçin Diyarbakır Vurgusu

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ANLATILACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Ömer İler ile görüştü. Bakan Bak'a; milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Mehmet Galip Ensarioğlu da eşlik etti. Bakan Bak, daha sonra toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bak, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Diyarbakır'ın çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Sahanın etkin şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Teşkilatlarımıza da görev düşüyor. Bu süreci anlatmamız lazım. 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde 'Terörsüz Türkiye' süreci, Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacak. Dolayısıyla bu noktada da hepimize önemli görevler düşüyor. Bunun için de hepimizin çok gayretli çalışması gerekiyor. Teşkilatlarımıza ve bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu sinerjiyi ve enerjiyi hep beraber ileriye taşımamız lazım, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Birlik beraberliğimizi güçlendirerek, bu süreci başarıyla yürüteceğiz" dedi.

'DİYARBAKIR'DA GÜZEL ŞEYLER OLACAK'

Diyarbakır'da 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatına başlayacaklarını anlatan Bak, "Bağlar ilçesinde spor tesisi yatırımları var. İlçelerimizde yarı olimpik yüzme havuzu talepleri var. Onlara başlayacağız. Yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırımı hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl Diyarbakır'a kazandıracağız. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah hep beraber çalışacağız. Gençlik merkezi inşaatlarımız olacak. Onları da gerçekleştireceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Diyarbakır'da güzel işler ve güzel şeyler olacak" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,