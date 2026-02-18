Terörsüz Türkiye komisyonundaki Kürşad Zorlu: Anayasamızın ilk 4 maddesi tartışmaya açık değil

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU KABUL EDİLDİ

60 sayfalık "Terörsüz Türkiye raporu" komisyonda 47 oyla kabul edildi. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol "Evet", TİP ve EMEP "Hayır" oyu kullandı. Bir üye de çekimser oy verdi.

ÖCALAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Komisyonda DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını paylaştı. Türkiye'deki vatandaşlık tanımının değişmesin isteyen Öcalan mesajında, "Ben özgür yurttaş demeyi tercih ediyorum. Anayasal vatandaşlık da denebilir ama özgür yurttaşlık, bundan daha geniştir. Dininde özgür olacak, milliyetinde özgür olacak, düşüncesinde özgür olacak. Türkiye'deki vatandaşlık tanımı bunu karşılıyor mu? Biraz muğlaktır" ifadelerini kullandı.

ZORLU: ANAYASAMIZIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise komisyonda, anayasamızın ilk 4 maddesinin ve bu kapsamdaki diğer kırmızı çizgilerimizin tartışmaya açık olmadığının altını çizdi. Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu rapor, herhangi bir kişiye yönelik özel bir düzenleme anlamına gelemez. Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelesini sahada nasıl kararlılıkla yürütüyorsa, hukuk zemininde de aynı kararlılıkla yürütür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri sorgulama zeminine çekilemez.

Anayasal düzenimiz, anayasamızın ilk 4 maddesi ve bu kapsamdaki diğer kırmızı çizgilerimiz tartışmaya açık değildir; pazarlık konusu yapılamaz"