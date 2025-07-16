Terörsüz Türkiye vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Terörsüz Türkiye vurgusu

16.07.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti ve muhalefet partileri, terörsüz Türkiye hedefini ve demokrasi vurgusunu öne çıkardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak, çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri mutlaka alacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, terörsüz bir Türkiye'den büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, "Elbette terörsüz bir Türkiye'den yanayız ama enflasyon ve faizin kalıcı olduğu bir Türkiye gerçeğine de asla taraftar olmadığımızı ifade ediyoruz. Elbette terörsüz bir Türkiye'den yanayız ama demokrasisiz bir Türkiye'ye de asla tahammül etmeyeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, FETÖ'nün siyasi ayağının tespit edilmesi için Meclis araştırma önergesi verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kavuncu, konuya ilişkin araştırma komisyonunun raporunun paylaşılmadığını da öne sürdü.

"Kazanan, siyasi hesaplar, ideolojik takıntılar değil ortak geleceğimiz olacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, FETÖ'yle mücadelenin devletin tüm kurumlarıyla kararlılıkla devam ettiğini ve bu sinsi yapılanmaya karşı teyakkuzlarının daim olacağını, son kripto FETÖ'cü deşifre edilene kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

Akçay, "Terörsüz Türkiye" sürecinin partiler üstü bir anlayışla, milli birlik ve beraberlik ruhuyla sahiplenilmesi gerektiğini ifade ederek, "Zira kazanan, siyasi hesaplar değil kardeşliğimizdir. Kazanan, siyasi hesaplar, ideolojik takıntılar değil ortak geleceğimiz olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine bağlılığımızı, birlik ve beraberliğe olan inancımızı her zaman koruduk ve korumaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te komisyon kurulacağını belirterek, "Gelin, pozitif bir yaklaşımla bu komisyona destek verelim. Toplumun beklentisi bu yöndedir, toplumun beklentisi barıştan yanadır. Bugün yüzde 70'i aşan bir destek vardır toplumda." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve TBMM'nin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle olması gerektiği gibi yüzleşmediğini ve bu olayı gerektiği gibi araştırmadığını öne sürdü.

Emir, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi.

"Bu ülkenin lehine olan bir getiriyi görmezden gelmek doğru değildir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçeceğini belirterek, ekonomi, savunma, kalkınma, güvenlik, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacağını söyledi.

Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak, çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri mutlaka alacaktır. Bundan asla ve kata şüphe duymuyoruz çünkü milletimize, ezeli ve ebedi kardeşliğimize, demokrasimizin sorun çözme kapasitesine sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün Avrupa ülkelerinde zeytinliklerin nasıl taşındığı ve rehabilite edildiğinin örnekleri bulunduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Burada 9 milyar dolara varan yerli ve milli kaynakla elde edeceğimiz on yıllık bir getiriyi, bu ülkenin lehine olan bir getiriyi görmezden gelmek doğru değildir. Zeytinliklerin taşınmasının mümkün olduğunu bilim adamları ortaya koyuyor ve bunun birçok örneği de hem Türkiye'de hem dünyada ortaya konmuş vaziyette." diye konuştu.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, Çömez'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çömez ise iddialarının doğru olduğunu savunarak, konuya ilişkin araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

Genel Kurulda, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Demokrasi, AK Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı

18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
16:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
09:05
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
08:48
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
08:33
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 19:46:09. #7.11#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.