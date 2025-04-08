Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım - Son Dakika
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Politika

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım

Teşkilat\'tan çıkartılan Aybüke Pusat\'tan ilk paylaşım

2 Nisan'daki tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT tarafından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, günlerdir koruduğu sessizliğini bozdu. Ancak Pusat, ilk açıklamasını yeni X hesabını duyurmak için yaptı.

08.04.2025 21:11
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 Nisan tarihi için 'tüketim boykotu' çağrısında bulunmuştu.

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi

DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Birçok ünlünün de destek verdiği boykot için çağrıda bulunan isimler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer almıştı. Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımının ardından TRT yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Gelişmelerin ardından günlerdir sessizliğini koruyan Pusat, ilk açıklamasını bambaşka bir konuda yaptı. Ünlü oyuncu, X hesabı açarak kullandığı tek hesabın bu olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi

Ekrem İmamoğlu, Kültür Sanat, Aybüke Pusat, İstanbul, Teşkilat, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika Politika Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tuna Han:
    helal olsun aylık 2 milyon geliri olan diziden çıkarılmayı göze aldı omurga önemli zamanın da ekplilerin babası boykot edin diyordu chp deyince zoruna gitti gün gelir devran dönecek yolun açık olsun 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım - Son Dakika
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