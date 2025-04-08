İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 Nisan tarihi için 'tüketim boykotu' çağrısında bulunmuştu.
Birçok ünlünün de destek verdiği boykot için çağrıda bulunan isimler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer almıştı. Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımının ardından TRT yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
Gelişmelerin ardından günlerdir sessizliğini koruyan Pusat, ilk açıklamasını bambaşka bir konuda yaptı. Ünlü oyuncu, X hesabı açarak kullandığı tek hesabın bu olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
Son Dakika › Politika › Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım - Son Dakika
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