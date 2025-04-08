Teşkilat\'tan çıkartılan Aybüke Pusat\'tan ilk paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 Nisan tarihi için 'tüketim boykotu' çağrısında bulunmuştu.

DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Birçok ünlünün de destek verdiği boykot için çağrıda bulunan isimler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer almıştı. Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımının ardından TRT yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI