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Tevfik Göksu seçimlerde 4. kez Esenler'den yarışacak - Son Dakika
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Tevfik Göksu seçimlerde 4. kez Esenler'den yarışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla AK Parti'nin İstanbul adayları belirlendi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığından önce 4. kez Esenler Belediye Başkanı olarak gösterildi. Murat Kurum'un adaylığının kesinleşmesiyle Göksu, Kurum'u tebrik etmişti.

20.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 16:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki açıklamasıyla AK Parti'nin İstanbul adayları resmiyet kazandı. Böylece Murat Kurum'un İBB adaylığından önce ismi aynı adaylık için geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili belirsizlik de giderilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını duyurmasıyla 31 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili belirsizliklerin bir kısmı daha ortadan kalktı.

İBB İÇİN ADI GEÇEN TEVFİK GÖKSU ESENLER'DEN 4. KEZ ADAY

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un adaylığını kesinleşmesinden önce adı İBB adaylığı için geçen Tevfik Göksu'nun da aday gösterildiği il resmiyet kazandı. 2009'dan beri Esenler Belediye Başkanı olan ve son yerel seçimlerde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu, başkanlığını yaptığı ilçeden bir kez daha gösterilmiş oldu.

İBB ADAYLIĞI SONRASINDA MURAT KURUM'A SARILMIŞTI

AK Parti İBB adayının kim olacağı belli olana kadar Murat Kurum ile Tevfik Göksu'nun arasında bir çekişme olduğu iddiaları öne çıkmıştı. Kurum'un İBB adaylığının resmiyet kazanmasıyla Göksu'nun Kurum'a sarılıp tebrik etmesi dikkat çekmişti.

Tevfik Göksu seçimlerde 4. kez Esenler\'den yarışacak
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Sülaleyi belediyeye doldurdu.Oy moy yok. Yanıtla 15 58
  • osman şahin: Düşün İstanbullunun yakasından yeter artık Yanıtla 11 40

AK Parti, Esenler, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tevfik Göksu seçimlerde 4. kez Esenler'den yarışacak - Son Dakika
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