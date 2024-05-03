Huzurevindeki Cinayetin Şüphelisi İfadesinde Şikayet Edildiğini Söyledi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi.

Huzurevinde 4,5 yıldır kalan ve diğer kişilerle de tartıştığı öğrenilen Süğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

4,5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip, tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından huzurevinden çıkarılma kararı alındığı, bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

ODA ARKADAŞI KONUŞTU

Huzurevinde İzzettin Süğüt ile aynı odada kalan Mustafa Gülden, "Hiçbir sorununu, sıkıntısını görmedim. Huzurevinin bahçesine fidan dikerdi. Boş zamanlarında boncuklardan kolye takı yapar satar, o şekilde geçinirdi" dedi.