Ticaret Bakanı\'ndan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 20 kilogram kokain, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda da 3,5 kilogram captagon ve 10,3 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, söz konusu operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonların hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan operasyonlar neticesinde, İstanbul Havaliman'ında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere 20 kilogram kokain, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."