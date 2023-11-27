 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanı'ndan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Ticaret Bakanı'ndan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 20 kilogram kokain, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda da 3,5 kilogram captagon ve 10,3 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi. Bolat, operasyonları gerçekleştiren gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Ticaret Bakanı\'ndan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama
27.11.2023 - 09:29,
Abone Ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Havalimanı'nda 20 kilogram kokain, Şanlıurfa Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda da 3,5 kilogram captagon ve 10,3 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bolat, söz konusu operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonların hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan operasyonlar neticesinde, İstanbul Havaliman'ında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere 20 kilogram kokain, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı'ndan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Fenerbahçe maçındaki olay pozisyon için "Gel izle" diyen Hüseyin Göçek'e Arda Kardeşler'den şok cevap
10:49 Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne mi katıldı? Jet yalanlama geldi
10:49 Katar'dan yeni hamle! Ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdiler
10:42 Rehine takasına damga vuran görüntü! Hamas üyesinden İsrailli rehineye duygusal veda
10:32 Çobanın hazin sonu kamerada! Beslediği koç tarafından böyle öldürüldü
10:28 Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor
10:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti! Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi aralıkta hesapta olacak
10:12 Penaltı var mı yok mu? Türkiye'nin tartıştığı pozisyonda hakem yorumcuları son noktayı koydu
09:56 Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi
09:45 Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 11:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı'ndan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement