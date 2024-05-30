Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi. Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerinde durduğunu belirtti. Görüşmede ekonomik bağların derinleşmesi için atılabilecek adımlar ve potansiyel projeler ele alındı. Bakan Bolat, bu buluşmanın Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini pekiştirmek ve Avrupa iş dünyası ile daha yakın temas kurmak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

30.05.2024 17:27
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, başkent Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği binasında Avrupalı iş adamları ile buluştu. Bolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı buluşmada Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi üzerinde durduk" dedi.

Görüşmede iki taraf arasındaki ekonomik bağların derinleşmesi için atılabilecek adımların ve potansiyel projelerin ele alındığını aktaran Bolat, "Özellikle ticaret, yatırım ve inovasyon konularında karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerinin önemini vurguladık. Avrupalı iş insanlarının Türkiye'ye olan ilgisi ve iş birliği konusundaki hevesi bizleri oldukça memnun etti" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, görüşmenin Türkiye'nin AB ile olan güçlü ilişkilerini pekiştirmek ve Avrupa iş dünyası ile daha yakın temas kurmak adına önemli bir adım olduğunu bildirerek, "İnanıyorum ki, bu tür buluşmalar hem Türkiye hem de AB için yeni ticaret yolları ve ortaklıklar ortaya çıkaracaktır. İş dünyamız ile daima birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Avrupalı iş adamları ile bir araya geldi - Son Dakika

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