Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın yeni göreve getirilen İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı Jonathan Reynolds ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

14.08.2024 11:07
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın yeni göreve getirilen İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı Jonathan Reynolds ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın yeni göreve getirilen İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı Jonathan Reynolds ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Bolat, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi adına atılacak adımlar üzerinde durulduğunu kaydetti. Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle 2024 yılında ikili ticaret hacmimizin 20 milyar doları aşmasını hedeflediğimizi ve bu doğrultuda atılacak adımları ele aldık. Ayrıca Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerine ilişkin süreçleri değerlendirdik ve müzakerelere Ankara'da başlama hususunda mutabık kaldık. Yenilenebilir enerji ve ulaştırma projelerinde iki ülke arasındaki finansman işbirliğinin önemini vurguladık."

STA'nın kapsamının hizmetler ve yatırımlar alanında genişletilmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin daha da derinleşmesinde ve ülkelerin liderlerinin hedef olarak belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasında önemli bir adım olacağını belirten Bolat, "İki ülkenin iş dünyası arasında üçüncü ülkelerde işbirliği potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bolat, Bakan Reynolds'a yeni görevinde başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi - Son Dakika

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