Ticaret Savaşı Tehditi: ABD Gümrük Vergilerine Tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ticaret Savaşı Tehditi: ABD Gümrük Vergilerine Tepkiler

Çin, Japonya ve Güney Kore, ABD'nin gümrük vergilerine karşı önlemler alacaklarını belirtti.

03.04.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerine karşı önlemler alınacağını açıklayarak, "Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz" dedi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, "Japonya'nın gümrük vergisi önlemlerinden muaf tutulması için güçlü bir şekilde ısrar edeceğiz" derken, Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo ise, "Yaklaşan bir küresel vergi savaşı gerçeğinin ortasında durum çok vahim bir hal aldığından hükümet, bu ticaret krizinin üstesinden gelmek için elindeki tüm imkanları seferber etmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerine ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ortaklarından tepkiler gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan (MOFCOM) yapılan açıklamada, Pekin'in uygulanacak yüzde 34'lük gümrük vergisine karşı olduğu belirtilerek, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için "kararlılıkla karşı önlemler alacağı" ifade edildi. ABD yönetimine gümrük vergisi uygulamasından vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, "Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz. Çin, ABD'yi tek taraflı tarifeleri derhal kaldırmaya ve ticaret ortaklarıyla olan anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

"Uluslararası ticaret kurallarının ihlali"

Trump'ın duyurduğu yeni gümrük vergilerinin çok taraflı ticaret müzakereleri yoluyla elde edilen çıkar dengelerini göz ardı ettiği vurgulanan açıklamada, "Tek taraflı ve öznel değerlendirmelere dayanarak belirlenen sözde 'karşılıklı tarifeler', uluslararası ticaret kurallarını ihlal ediyor, ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını ciddi şekilde baltalıyor ve tipik bir tek taraflı zorbalık eylemini temsil ediyor" denildi.

ABD'nin birçok ticaret ortağının söz konusu gümrük vergisi uygulamalarına karşı güçlü bir memnuniyetsizlik duyduğu ve muhalefet ettiği hatırlatılarak, tarifelerin küresel ekonomik büyümeyi ve endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

"Durum çok vahim bir hal aldı"

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo ise ülkesini hedef alan yüzde 25'lik gümrük vergisi kararının ardından Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hükümete gümrük vergilerine karşı gerekli tüm önlemleri alma talimatı veren Han, "Yaklaşan bir küresel vergi savaşı gerçeğinin ortasında durum çok vahim bir hal aldığından, hükümet bu ticaret krizinin üstesinden gelmek için elindeki tüm imkanları seferber etmelidir" ifadelerini kullandı.

Han, Sanayi Bakanı Ahn'a yeni tarifelerin ayrıntılarını ve muhtemel etkilerini ticari işletmelerle birlikte analiz etme ve oluşabilecek zararı en aza indirmek için ABD ile aktif müzakerelerde bulunma talimatı verdi.

"Zararı en aza indirmek için çaba göstereceğiz"

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle piyasalarda finansal dalgalanma yaşanması halinde istikrarı sağlamaya yönelik önlemler alacaklarını ifade etti. "ABD hükümetinin gümrük vergisi önlemlerinin küresel finans piyasasında bir süre dalgalanmalara neden olması muhtemel. İç finans ve döviz piyasalarının da hassas tepki vermesi bekleniyor" diyen Choi, "Ekonomimize gelebilecek her türlü zararı en aza indirmek için hükümet çapında ortak çaba göstereceğiz. Ekonomik güvenlik stratejisi görev gücü aracılığıyla özel sektörle iş birliği yaparak mümkün olan en iyi yanıt stratejilerini geliştireceğiz" diye konuştu.

"Son derece üzücü"

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto ise ülkesinin ABD'ye yaptığı ihracata yüzde 24 oranında gümrük vergisi uygulanacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu söyledi. "Japonya'nın gümrük vergisi önlemlerinden muaf tutulması için güçlü bir şekilde ısrar edeceğiz" diyen Muto, "Gümrük vergilerinin ayrıntılarını ve yerli sanayi üzerindeki etkilerini derhal inceleyeceğiz ve ilgili bakanlıklar ve kurumlarla birlikte gerekli tüm önlemleri almak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Muto, ABD'ye karşı misilleme önlemleri alınıp alınmayacağı sorusu üzerine, "Açıkçası, bu zor bir soru. En etkili olanın ne olacağı konusunda dikkatli, cesur ve hızlı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ancak sakin bir karar vermek istiyoruz" dedi.

"Ciddi endişe duyuyoruz"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, ABD'nin karşılıklı gümrük vergileri uygulama hamlesinden "ciddi endişe duyduklarını" ifade etti. ABD yönetimini Japon ürünlerine uygulanacak yüzde 24'lük gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmeye çağıran Hayashi, tarifelerin küresel ekonomi ve çok taraflı ticaret sistemi üzerinde "büyük bir olumsuz etkiye yol açabileceği" uyarısında bulundu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Donald Trump, Donald Trump, Güney Kore, Politika, Japonya, Ekonomi, Finans, Japon, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Savaşı Tehditi: ABD Gümrük Vergilerine Tepkiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum

09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:16 Trump’tan dünyaya vergi yağmuru Listede Türkiye de var Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var
14:36 Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
14:35 Altın fiyatları düşer mi Uzman isim tek tek anlattı Altın fiyatları düşer mi? Uzman isim tek tek anlattı
14:34 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
14:19 Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
14:12 Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
14:10 Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
13:58 Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
13:56 Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 10:33:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ticaret Savaşı Tehditi: ABD Gümrük Vergilerine Tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement