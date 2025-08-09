TİHEK'ten Gazze İşgali İle İlgili Açıklama

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme kararına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

TİHEK tarafından yapılan açıklamada bugün gelinen noktada, 61 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından katledildiği, 151 binden fazla Filistinlinin ise yaralandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu vahşetin üzerine İsrail'in son olarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararının, Filistin topraklarında süregelen insan hakları ihlallerini daha da ağırlaştıracağı açıktır. Soykırım suçlusu İsrail'in Gazze'yi bütünüyle işgal etme planı, bölgesel bir krizle sınırlı olmayıp evrensel insan hakları değerlerinin ve kolektif güvenlik mekanizmalarının iflası anlamına gelmektedir. 26 Ocak 2024, 28 Mart 2024 ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde Uluslararası Adalet Divanı, İsrail devletine yönelik ihtiyati tedbir kararları vermesine ve soykırım eylemlerinin derhal durdurulmasını talep etmesine; Uluslararası Ceza Mahkemesinin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında oy birliğiyle tutuklama emri çıkarmış olmasına rağmen, gerek BM gerekse uluslararası toplum tarafından bu kararların hayata geçirilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Bu vahim tablo karşısında BM ancak cılız ve etkisiz açıklamalarla yetinmiş, kolektif güvenlik mekanizmalarının işlevsizliği daha görünür hale gelmiştir. Bu süreçte demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları kavramlarını dillerinden düşürmeyen birçok Batılı devlet utanç verici bir sessizliğe bürünmek bir yana soykırım suçu işleyen bir devlete silah satarak ya da siyasi destek vererek İsrail'in sivillere yönelik sistematik saldırılarını ve uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesine sebebiyet vermiştir."

"Uluslararası toplumu Gazze'deki işgali durdurmaya çağırıyoruz"

Açıklamada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı ve insanlık suçları niteliğindeki eylemlerine karşı etkili önlemler almak ve uluslararası müdahale için acilen harekete geçmek zorunda olduğu belirtilerek, "Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların eksiksiz uygulanması, sorumluların derhal tutuklanması ve adli mekanizmaların işletilmesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların durdurulması için vazgeçilmezdir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak, uluslararası toplumu Gazze'deki işgali durdurmaya, İsrail'in BM nezdindeki temsilinin sonlandırılması yönünde girişimlerde bulunmaya ve Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya yönelik somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA