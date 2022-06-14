TİP Genel Başkanı Baş: "Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

TİP Genel Başkanı Baş: "Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır"

14.06.2022 15:52
TİP Genel Başkanı Baş: "Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücretin enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücretin enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılması gerektiğini söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı yurtlarda 40 günde 3 intihar vakası, aynı yurtta kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş 10 intihar vakasının daha yaşandığı" iddialarını dile getirdi.

Yaşanan bir hırsızlık olayının ardından öğrencilerin talep etmesine rağmen yurda güvenlik kamerası takılmadığını ve Ankara'dan gelen bir Genel Müdür Yardımcısından kamera isteyen öğrencilere "Bakanlığın kamera alacak parası yok" denildiğini öne süren Baş, "Gençlik ve Spor Bakanı'na 'Kamera alacak paranız yok mu?' diye soruyoruz." dedi.

Aynı yurtta kalan bir öğrencinin "Dinci cemaatler KYK içinde çalışıyorlar. Zorla namaz kıldırma, Kur'an okutma gibi uygulamalar var" şeklindeki iddialarını dile getiren Baş, "Derhal TBMM çatısı altına bir araştırma komisyonu kurulmalı ve bu yurtlarda neler olduğu, öğrencilerin neler yaşadığı araştırılmalıdır." önerisinde bulundu.

"Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır." diyen Baş, "Madem memleket büyüyor, bu memleketin büyümesine en fazla katkı koyan alın teri döken insanlar. Bunların payını verin. En düşük emekli maaşları yeniden düzenlenmeli ve düzenlenecek olan asgari ücrete denk hale getirilmelidir. Özellikle 2000 sonrası emekli olan yurttaşlarımıza da intibak hakkı tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Hüseyin Baş: Bugün Türkiye'de Açlık Var, Açlık Hüseyin Baş: Bugün Türkiye'de Açlık Var, Açlık
Kaynak: AA

Asgari Ücret, İşçi Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş: "Asgari ücret, enflasyon artı büyüme oranı düzeyinde artırılmalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement