TİP Genel Başkanı Baş, konut destek paketini eleştirdi - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Daha dün gece ev fiyatları yüzde 25 arttı. Bir emekli, emekli parasıyla bir oda alamaz hale geliyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut sektörüne yönelik destek paketine göre, 1 milyon lira kredi çekip ev alacak birinin 10 yıl boyunca her ay 14 bin 700 lira ödemek zorunda olduğunu belirtti.

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğunu hatırlatan Baş, "Vatandaşa ev alma olanağı sağladığını söyleyen saray rejimi diyor ki; '4-5 kişi çalışın, su bile içmek yok, böylece 10 yıl sonunda ev sahibi olacaksınız'. Halkın aklıyla alay etmek, insanların gözünün içine baka baka onların çaresizliğinden rant devşirmek böyle bir şey olsa gerek." ifadesini kullandı.

Bu evleri kimin alacağını soran Baş,"4-5 maaş alan elemanlar bu evleri alabilir." diye konuştu.

Burada halka, emekçilere müjde olmadığını öne süren Baş, "Burada AKP'nin, beton ekonomisini desteklemesi var, yandaş müteahhitlerin desteklenmesi var. Neden sıfır ev? Müteahhitleri beslemek için. Daha dün gece ev fiyatları yüzde 25 arttı. Bir emekli, emekli parasıyla bir oda alamaz hale geliyor. AKP iktidarı insanları ev sahibi yapmıyor, yandaşlarını servet sahibi yapıyor." görüşünü savundu.

Baş, Türkiye'nin göç yönetimi politikası olmadığını, sorunu, bunu yaratanların çözemeyeceğini iddia etti.