TİP Genel Başkanı Baş, konut destek paketini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

TİP Genel Başkanı Baş, konut destek paketini eleştirdi

10.05.2022 14:56
TİP Genel Başkanı Baş, konut destek paketini eleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Daha dün gece ev fiyatları yüzde 25 arttı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Daha dün gece ev fiyatları yüzde 25 arttı. Bir emekli, emekli parasıyla bir oda alamaz hale geliyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut sektörüne yönelik destek paketine göre, 1 milyon lira kredi çekip ev alacak birinin 10 yıl boyunca her ay 14 bin 700 lira ödemek zorunda olduğunu belirtti.

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğunu hatırlatan Baş, "Vatandaşa ev alma olanağı sağladığını söyleyen saray rejimi diyor ki; '4-5 kişi çalışın, su bile içmek yok, böylece 10 yıl sonunda ev sahibi olacaksınız'. Halkın aklıyla alay etmek, insanların gözünün içine baka baka onların çaresizliğinden rant devşirmek böyle bir şey olsa gerek." ifadesini kullandı.

Bu evleri kimin alacağını soran Baş,"4-5 maaş alan elemanlar bu evleri alabilir." diye konuştu.

Burada halka, emekçilere müjde olmadığını öne süren Baş, "Burada AKP'nin, beton ekonomisini desteklemesi var, yandaş müteahhitlerin desteklenmesi var. Neden sıfır ev? Müteahhitleri beslemek için. Daha dün gece ev fiyatları yüzde 25 arttı. Bir emekli, emekli parasıyla bir oda alamaz hale geliyor. AKP iktidarı insanları ev sahibi yapmıyor, yandaşlarını servet sahibi yapıyor." görüşünü savundu.

Baş, Türkiye'nin göç yönetimi politikası olmadığını, sorunu, bunu yaratanların çözemeyeceğini iddia etti.

YORUMLAR
500
Erkan Baş: 'Erdoğan'ın Zengin Müteahhitlere Aşk ile Yardım Ettiğinin Yeni Bir Örneği ile Karşı Karşıyayız' Erkan Baş: 'Erdoğan'ın Zengin Müteahhitlere Aşk ile Yardım Ettiğinin Yeni Bir Örneği ile Karşı Karşıyayız' Gümüşhane günleri etkinliği ön toplantısı gerçekleştirildi Gümüşhane günleri etkinliği ön toplantısı gerçekleştirildi

İşçi Partisi, İstanbul, Türkiye, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş, konut destek paketini eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:18 Karadeniz gazı için tarih verildi! İlk üretim 2023'te başlayacak
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş, konut destek paketini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement