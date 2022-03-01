TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye net bir şekilde barışın tarafı olmalı" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye net bir şekilde barışın tarafı olmalı"

01.03.2022 17:47
TİP Genel Başkanı Baş: "Türkiye net bir şekilde barışın tarafı olmalı"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Türkiye açık, kesin, net bir şekilde barışın tarafı olmalı, bunun için pozisyon almalı, gerekiyorsa girişimler başlatmalı." dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Türkiye açık, kesin, net bir şekilde barışın tarafı olmalı, bunun için pozisyon almalı, gerekiyorsa girişimler başlatmalı." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasındaki haksız savaşın son bulması dileğinde bulunarak, "İçinden geçtiğimiz süreçte sömürücülerin, onlara hizmet eden iktidarların insan hayatını nasıl değersiz gördüklerini, daha fazla para kazanmak için insanları en acı gerçeklerle yüz yüze bıraktıklarını gördük." diye konuştu.

Çözümün kapsamlı müzakerelerde ve barışta olduğunu söyleyen Baş, "Rusya ordusunun harekata derhal son vermesini, çatışmaların durmasını, bölgeye istikrar ve barış getirecek kapsamlı bir müzakere sürecine geçilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun dünya halkları için en önemli tehdit olduğunu savunan Baş, "Kapsamlı müzakere sürecinin önemli hedeflerinden bir tanesi de NATO'nun genişleme perspektifini ve yayılmacı politikalarını masaya yatırmak olmalı." dedi.

Erkan Baş, savaşı ve silahlanmayı desteklemenin halkın çıkarına olmadığını dile getirerek, "Türkiye açık, kesin, net bir şekilde barışın tarafı olmalı, bunun için pozisyon almalı, gerekiyorsa girişimler başlatmalı." diye konuştu.

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İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Türkiye net bir şekilde barışın tarafı olmalı' - Son Dakika


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