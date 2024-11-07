TİP, İzmir İşçilerinin Yanında - Son Dakika
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Politika

TİP, İzmir İşçilerinin Yanında

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir'deki çağrı merkezi işçilerinin hak mücadelesine destek verdi.

07.11.2024 20:16
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir'de bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi servis hizmeti sunan şirketin işçileri tarafından örgütlenme mücadelesi başlatıldığını belirterek, haklarını arayan tüm işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekçileri ilgilendiren temel meselelerin hak ettiği ölçüde konuşulmadığını, ülkedeki milyonlarca çalışanın en büyük sorununun düşük ücret olduğunu dile getirdi.

İzmir'de faaliyet gösteren Kanadalı şirkette çalışan bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi işçilerinin, başta düşük ücret olmak üzere maruz kaldıkları haksızlıklarla mücadele etmek için örgütlenme yoluna gittiklerini anlatan Baş, şunları kaydetti:

"TELUS Dijital çalışanı arkadaşlarımızın önemli bir bölümü üniversite mezunu, yabancı dil bilen, bir kısmı daha yeni evlenmiş, yeni anne, baba olmuş. Arkadaşlarımız haklarını aramak için Çağrı-İş Sendikasında örgütlenme kararı verdiler. İş yerinde önemli bir örgütlenme eşiğini geride bıraktıkları anda da Türkiye'nin dört bir yanında yaşananlara benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Elimizi değil kafamızı taşın altına koyarak sizin uğradığınız her türlü haksızlıkta yanınızda olacağımızı bilin."

Türkiye'nin neresinde olursa olsun hakkını arayan tüm işçilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Baş, konuşmasının ardından İzmir'den gelen şirket işçilerine de söz verdi.

Kaynak: AA

Erkan Baş, Politika, Türkiye, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP, İzmir İşçilerinin Yanında - Son Dakika

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