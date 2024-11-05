Tıp Kontenjanlarında Orantısızlık Tartışması

Politika

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, tıp fakültesi hastanelerinde hekim kontenjanlarındaki Türk-yabancı orantısızlığına dikkat çekerek, ölçüsüz kontenjan artırımı yapıldığını ileri sürdü.

Çan, partisinin Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelerin milletin iradesine darbe amacı güttüğünü ve bu zihniyeti şiddetle kınadığını belirtti.

Yenidoğan çetesi skandalı, 1 Kasım'da yürürlüğe giren aile hekimi yönetmeliği, Burdur'da yaşanan diyaliz skandalı ve sağlık emekçilerini hedef alan şiddet vakalarının ülkedeki sağlık krizinin örnekleri olduğunu belirten Çan, Yenidoğan çetesinin yargılanacağı davayı takip edeceklerini, 18 Kasım'daki ilk duruşmaya katılacaklarını ifade etti.

Çan, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) sonbahar dönemindeki kontenjanının 7 bin 648'inin Türk uyruklulara, geri kalanının da 466 yabancı uyrukluya tahsis edildiğini öne sürdü. Ölçüsüz kontenjan artırımını eleştiren Çan, "Kontenjan listesinin detayına baktığımıza bazı gariplikler görüyoruz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı eğitimi için 8 kontenjan açılıyor, bu kontenjanların 2'si Türk, 6'sı yabancı uyruklu öğrencilere açılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşı için belirlenen kontenjan 9. Bunun sadece 3'ü Türk uyruklulara tahsis ediliyor. Geri kalan 6 kontenjan ise yabancı uyruklulara tahsisli." diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının ve ailelerinin dünden beri Sağlık Bakanlığı önünde hak mücadelesi için bulunduğunu belirtti. Suiçmez, "Onlar kendilerine Bakanlıkça verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyorlar." dedi.