Tıp Kontenjanlarında Orantısızlık Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tıp Kontenjanlarında Orantısızlık Tartışması

CHP'li Çan, tıp fakültelerindeki Türk-yabancı kontenjan dengesizliğine dikkat çekti.

05.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, tıp fakültesi hastanelerinde hekim kontenjanlarındaki Türk-yabancı orantısızlığına dikkat çekerek, ölçüsüz kontenjan artırımı yapıldığını ileri sürdü.

Çan, partisinin Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelerin milletin iradesine darbe amacı güttüğünü ve bu zihniyeti şiddetle kınadığını belirtti.

Yenidoğan çetesi skandalı, 1 Kasım'da yürürlüğe giren aile hekimi yönetmeliği, Burdur'da yaşanan diyaliz skandalı ve sağlık emekçilerini hedef alan şiddet vakalarının ülkedeki sağlık krizinin örnekleri olduğunu belirten Çan, Yenidoğan çetesinin yargılanacağı davayı takip edeceklerini, 18 Kasım'daki ilk duruşmaya katılacaklarını ifade etti.

Çan, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) sonbahar dönemindeki kontenjanının 7 bin 648'inin Türk uyruklulara, geri kalanının da 466 yabancı uyrukluya tahsis edildiğini öne sürdü. Ölçüsüz kontenjan artırımını eleştiren Çan, "Kontenjan listesinin detayına baktığımıza bazı gariplikler görüyoruz. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı eğitimi için 8 kontenjan açılıyor, bu kontenjanların 2'si Türk, 6'sı yabancı uyruklu öğrencilere açılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşı için belirlenen kontenjan 9. Bunun sadece 3'ü Türk uyruklulara tahsis ediliyor. Geri kalan 6 kontenjan ise yabancı uyruklulara tahsisli." diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının ve ailelerinin dünden beri Sağlık Bakanlığı önünde hak mücadelesi için bulunduğunu belirtti. Suiçmez, "Onlar kendilerine Bakanlıkça verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Sağlık, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Tıp Kontenjanlarında Orantısızlık Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:25:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tıp Kontenjanlarında Orantısızlık Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.