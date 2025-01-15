TİP'ten AK Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

TİP'ten AK Parti'ye Sert Tepki

Erkan Baş, AK Parti'nin sorumluluğunu vurguladı ve işçilerin rahatsızlığını dile getirdi.

15.01.2025 17:04
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun temel sorumlusunun AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Baş, Meclis'teki basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İktidarın işveren ve patronlar için çalıştığını öne süren Baş, işçilerin ve emeklilerin açıklanan rakamlardan rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun temel sorumlusunun AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı olduğunu savunan Baş, "Muhalefetin kendi içinde ayrımlarını bırakarak, yoluna devam etmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

CHP'nin "kırmızı kart" eylemine ilişkin değerlendirmede bulunan Baş, tartışılan seçimse hemen seçim istediklerini, bu konudaki duruşlarının net olduğunu kaydetti.

Baş, "İş kırmızı kart tartışmasına geldiğinde, ortada kuralları, tarafları belli, adil bir müsabaka varmış, biz de o müsabakanın hakemiymişiz gibi davranmayı kendi adımıza doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Baş, "Komşumuzda yaşananlara gözlerimizi kapatamaz, kulaklarımızı tıkayamayız." dedi.

Baş, Suriye'de yaşandığını belirttiği hak ihlallerinin son bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP'ten AK Parti'ye Sert Tepki - Son Dakika

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