TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği ATO Congresium'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği ATO Congresium'da yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 'TOBB 80'inci Genel Kurulu' kapsamında Ankara ATO Congresium'da akşam yemeği düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkanı, bakanlar, siyasi parti liderleri ve diğer önemli isimler katıldı.

15.05.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği ATO Congresium'da yapıldı

ANKARA - TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 'TOBB 80'inci Genel Kurulu' kapsamında Ankara ATO Congresium'da resepsiyon düzenlendi. Genel Kurul resepsiyonuna, 81 il ve 160 ilçeden Odalar ve Borsalar ile Türkiye'nin tüm büyük sektörlerini kapsayan 67 sektör meclisinden iş insanları ve sektör temsilcisi yer aldı.

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Türkiye ekonomisini büyütenlerin, iş ve AŞ sağlayanların, cefakar ve müteşebbis insanların mekanı olduğunu dile getirerek, "Farklılıkları birleştiren, kimseyi ayırt etmeyen yapısı ve uzlaşı kültürünüzle, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. TOBB çatısı altında bizleri, birbirimize yakın kılan Rabbime hamdediyorum. Camiamıza ve ülkemize mahcup olmadan, sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Arkamızda hayırla yad edilecek eserler ve hizmetler bırakmanın gayreti içinde olduk. Allah'ın izniyle olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Bu camianın elde ettiği tüm başarılar, buradaki birlik ve beraberliğin eseridir. Her zaman söylüyorum, kuş alayıyla uçar. Benim en büyük şansım, işte böyle bir aileye sahip olmaktır. Desteğiniz, benim en büyük dayanağımdır. İnşallah yine hep birlikte camiamızı ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, STK Başkanları, üst düzey yargı mensupları, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği ATO Congresium'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB 80. Genel Kurulu akşam yemeği ATO Congresium'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement