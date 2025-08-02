Tohum Sertifikasyon Merkezi Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'da yapımı tamamlanan Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'nün (TSTM) açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Yumaklı, açılış töreni sonrası hizmet binasında ve deneme arazilerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Dualar eşliğinde açılışı yapılan merkezin tarım sektörüne sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde tohum üretim potansiyelinin yüksek olması, ülkede gerçekleşen sertifikalı tohum üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin bu bölgelerde yapılması ve sertifikasyon hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Adıyaman TSTM'nin kurulduğu ifade edildi. Merkez, daha önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait olan ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkede faaliyet gösterecek şekilde tahsis edildi.

Yaklaşık 20 milyon TL maliyetle tamamlanan merkez, Adıyaman'ın yanı sıra Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van olmak üzere toplam 9 ile hizmet veriyor.

800 metrekare kapalı alana sahip binada idari bölüm, numune kabul ve kayıt laboratuvarı, safiyet laboratuvarı ve çimlendirme laboratuvarı yer alıyor. 18 personelin görev yaptığı merkez, aynı zamanda 141,3 dekarlık bir deneme arazisine sahip.

2024 yılında toplam 2 bin 603 numune kabulü gerçekleşirken, 2025 yılının ilk yarısında 588 numune kabul edildiği belirtildi. Ayrıca kurumun 2025 yılı itibarıyla TS EN ISO: 9001 belgesi aldığı ve TS EN ISO: 17025 akreditasyon sürecinin TÜRKAK nezdinde devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN