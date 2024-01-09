 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Halaylarla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Halaylarla Karşılandı

AK Parti'nin Tokat Belediyesi başkan adayı olarak yeniden gösterilen mevcut Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, bugün kente geldi. Tokat çevreyolunda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar başkan adayını halay eşliğinde karşıladı. Eroğlu, vatandaşlardan hem Tokat hem de İstanbul için oy istedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Halaylarla Karşılandı
09.01.2024 - 18:23,
Abone Ol

AK Parti'nin Tokat Belediyesi başkan adayı olarak yeniden gösterilen mevcut Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, bugün kente geldi. Tokat çevreyolunda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar başkan adayını halay eşliğinde karşıladı. Eroğlu, vatandaşlardan hem Tokat hem de İstanbul için oy istedi.

Tokat'ın mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere kentten ayrılan Başkan Eroğlu, bugün karayolu ile Tokat'a geldi. Tokatlı vatandaşlar yeniden aday gösterilen başkanlarını karşılamak için Tokat çevreyoluna akın etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar Başkan Eroğlu'nu halay çekerek karşıladı. Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Başkan Eroğlu daha sonra konvoy halinde konuşmanın yapılacağı alana geçildi.

Belediye Sosyal Tesisleri yanında vatandaşlara seslenen Tokat Belediyesi Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Tam da bizi, AK Partimizi, bizlere ifade eden güzel cümledir. On yılda sosyal belediyecilikten, temel belediyeciliğe, yine vizyon belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine kadar her an, her daim bu on yılda gücümüzün yettiğince elimizden geldiğince, şehrimize hizmetler üretmeye çalıştık" dedi.

"Tokat neyse İstanbul'da o"

AK Parti İstanbul adayının da belli olduğunu hatırlatan Başkan Eroğlu, "Yine iki gün önce İstanbul adayımız da belli oldu. Biz diyoruz ki Tokat'taki seçim neyse İstanbul'daki de seçim de bizim için o. İnşallah Tokat'ı da kazanacağız, İstanbul'u da kazanacağız. İstanbul'da da hizmet insanı Murat Kurum Bey, değerli bakanımız aday oldu. ve inşallah sizlerin de hepimizin de çok değerli tanıdıkları da vardır. Tokatlı hemşerilerimiz de çoktur. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'da yine yeniden başkan olacak" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, İstanbul, Tokat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Halaylarla Karşılandı - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Halaylarla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement