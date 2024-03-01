İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şubat ayında Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen heyelanda konutları zarar gören vatandaşlara 1 milyon 188 bin lira destek sağlandığını açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat ilimiz Niksar ilçemiz Günebakan köyünde 3-4 Şubat tarihlerinde heyelan meydana gelmiş; heyelan sonucu 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 cami etkilenmişti. Heyelanın yaşandığı bölge 16 Şubat tarihinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiş ve 40 konut tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira 'Acil Yardım Ödeneği' gönderilmiştir. Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam etmekte. Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Tokat'ın Niksar ilçesindeki heyelanda zarar görenlere 1 milyon 188 bin lira destek sağlandı - Son Dakika
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