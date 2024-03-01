Tokat\'ın Niksar ilçesindeki heyelanda zarar görenlere 1 milyon 188 bin lira destek sağlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Esnaf Duasına Katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnaflar, asırlardır süren gelenek kapsamında sabah saatlerinde hayırlı ve bereketli kazanç için dua ediyor. Esnaf duasının ardından Beyazgül, işyerlerini açan esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Beyazgül, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda da esnafla bir araya geldi. Çarşıda gezen yerli turistler de Beyazgül'e teşekkür ederek Şanlıurfa'nın geçmiş yıllara oranla daha da modern hale geldiğini anlattı.