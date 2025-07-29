Tokayev\'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı Tevcih Edildi

TOKAYEV'E TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET NİŞANI TEVCİH EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev onuruna verdiği yemek öncesi 'Devlet Nişanı Tevcih Töreni' düzenlendi. Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazakistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Tokayev'in dirayetli liderliğinde bölgesinde barış ve istikrar kaynağı haline geldi. Kazakistan'ın başarılarından Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ülkesinde büyük bir dönüşüme imza atarken Türkiye- Kazakistan ilişkilerinin güçlenmesine de emek verdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 5'inci Toplantısı'nı başarılı şekilde icra ettik, önemli anlaşmaları akdettik. Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatımızın kurumsallaşmasına yönelik katkılarını da takdirle karşılıyorum. Aramızdaki tarih ve kader birliği öyle sağlamdır ki Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KARA GÜN DOSTU OLDUĞUNU DEFALARCA GÖSTERDİNİZ'

Erdoğan, bu sene Türkiye- Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 33'üncü yılı olduğunu anımsatarak, "İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda defalarca gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.