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Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi - Son Dakika
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Politika

Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi

Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi

Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç, seçimi önde tamamladı. Açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı ve Osman Koç 7 bin 182 oy alırken, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993 oy aldı. Diğer adayların oy durumları ise şu şekildedir: Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481 oy, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425 oy, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78 oy ve diğer adaylar 27 oy aldı.

01.04.2024 01:18  Güncelleme: 01:19
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Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç seçimi önde bitirdi.

Tomarza ilçesinde 17: 00 itibariyle açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tomarza ilçesinde adayların oy durumu şu şekilde:

"İYİ Parti Adayı Osman Koç 7 bin 182, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993, Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78, diğer adaylar 27." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi - Son Dakika

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