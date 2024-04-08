Politika

Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Seçimlerde Kemer halkı kararını bizden yana kullandı. Artık bir sorumluluğumuz var, bu memleketi 5 yıl beraber yöneteceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonrasında yeni dönemin nisan ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan öncesinde Belediye Başkanı Topaloğlu, kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Topaloğlu, yerel seçimleri herhangi bir olay yaşanmadan geride bıraktıklarını belirterek, "Seçimlerde Kemer halkı kararını bizden yana kullandı. Kemer halkına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Eleştiriye her zaman açık bir insanım. Meclis üyelerimize istedikleri zaman istedikleri kadar söz verebilirim. Ancak konuşulanların meclise ve meclis üyelerine yakışacak şekilde olması lazım. Sonuçta Kemer halkını temsil ediyoruz. Artık bir sorumluluğumuz var. Bu memleketi 5 yıl beraber yöneteceğiz. İnşallah geçen dönemdeki gibi pandemi, depremler, yangınlar, savaşlar ve EYT depremi gibi olaylar yaşanmaz. Bu sene turizm iyi gözüküyor. İnşallah iyi bir turizm sezonu yaşarız. Yeni dönemde meclisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bir önceki mecliste alınan karar özetlerinin okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, meclis başkan vekillerinin seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylamada, birinci başkan vekili olarak Mustafa Bilici, ikinci başkan vekili olarak da Semih Top seçildi.

Mecliste yapılan gizli oylama sonucunda Sema Özdemir ve Emin Gül asil meclis katip üyesi, Mustafa Çelik ile Ali Rıza Akar ise yedek meclis katip üyesi olarak seçildi.

Toplantıda, Ali Rıza Akar ile Hüseyin Çelik yapılan gizli oylama sonucunda encümen üyesi olarak seçildi.

Toplantıda, İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi de yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Mustafa Çelik, Sema Özdemir ve Kenan Kar, İmar Komisyonu'na Semih Top, Mehmet Akın ve Bayram Karamanlar, Turizm Komisyonu'na ise Sezayi Cansın Efir, Ali Rıza Akar ve Kadriye Şimşek seçildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği'ne asil üye olarak Cansın Efir, yedek üye olarak Ali Rıza Akar'ın seçildiği meclis toplantısında, 2023 yılı Belediye Başkanlığı Yıllık Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı Gelir ve Giderlerini inceleyen Denetim Komisyonu'nun hazırlamış olduğu raporlarla ilgili meclis bilgilendirildi. - ANTALYA