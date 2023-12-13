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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencileriyle söyleşi yaptı - Son Dakika
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Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencileriyle söyleşi yaptı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşi yaptı. Söyleşide, Toroslar'ın tarihi ve doğal güzellikleri, sosyal yapısı ve yemek kültürü konuşuldu. Başkan Yılmaz'ın gençlere yönelik projeleri ve faaliyetleri de konuşulan konular arasında yer aldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencileriyle söyleşi yaptı
13.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:20
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek söyleşi yaptı.

Gençlerin fikirlerine, düşüncelerine değer veren ve her fırsatta onlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Yılmaz, Mersin Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri Edanur Uyan, Leyla Akbaba, Ela Yarıcı, Ayşegül Bayram, Ali Köse, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Umut Özkan ve İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Mustafa Ay'ı, Buluklu Mahallesi'nde bulunan Kuvayımilliye Karargahı'nda ağırladı. Söyleşide, Toroslar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sosyal yapısı ve yemek kültürü konuşuldu. Başkan Yılmaz'ın öğrencilere yönelik hayata geçirdiği proje ve faaliyetler de üniversitelilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Öğrencilerin, "Siz bir turist olsanız Toroslarda ilk olarak gideceğiniz yer neresi olurdu?" sorusuna yanıt veren Başkan Yılmaz, "Kuvayımilliye Karargahı olurdu. Burası, Mersinimizin tarihini ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkaran projelerimizden bir tanesidir. Burayı restore ederek, hizmete açtık. Gittiğim yerlerin tarihi ve kültürel yerlerini merak ederim. Toroslarımızda da doğal güzelliklerimiz, ormanlarımız, tarihi yerlerimiz ve kalelerimiz var. Arslanköy'ün üstünde 2 bin 500 rakımda uçsuz bucaksız bir bozkır var. Cocak Dere. Koruma altında ve eşsiz doğa manzarası sunuyor. Burada vahşi hayvanlar da yaşıyor. Burayı da ziyaret ederdim" dedi.

Gençlere yönelik çalışmalarından da bahseden Yılmaz, eğitimi her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını belirterek, "Gençlerimizin konuştuğunu, yaptığını ve ne dediğini takip etmeye çalışıyorum. Birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyuyorum. İlçemizdeki öğrencilerimizle de birçok etkinlik ve faaliyetlerimizde bir araya geliyoruz. Gençlerimize söz verdiğimiz Toroslar Akademi Eğitim Merkezimizi hayata geçirdik ve ücretsiz Destekleme kurslarımızı açtık. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 570 öğrencimize deneyimli bir eğitim kadrosuyla hizmet veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Toroslarımızda üniversite olsun istiyoruz" diye konuştu.

Gençler ise kendileriyle bir araya gelerek bilgilerini ve tecrübelerini paylaşan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencileriyle söyleşi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencileriyle söyleşi yaptı - Son Dakika
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