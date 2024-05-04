Trabzon'da Muhtarlık Seçimi Sonrası İlginç Gelişmeler - Son Dakika
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Politika

Trabzon'da Muhtarlık Seçimi Sonrası İlginç Gelişmeler

Trabzon\'da Muhtarlık Seçimi Sonrası İlginç Gelişmeler

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yapılan muhtarlık seçimi sonrası yaşananlar, Karadeniz fıkralarını aratmadı. Seçimi kaybeden eski muhtar, yeni seçilen muhtarın adli sicil kaydı olduğunu belirterek şikayet etti. Ancak kendisinin de aynı suçtan adli sicil kaydı olduğunu unutmuştu. İlçe Seçim Kurulu, her iki adayın da muhtar olamayacağına karar vererek seçimin yenilenmesine karar verdi.

04.05.2024 10:56
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Trabzon'un Çaykara ilçesi Yaylaönü Mahallesi'nde 31 Mart'ta yaşanan muhtarlık seçimi sonrası yaşananlar Karadeniz fıkralarını aratmadı.

Seçimi kaybeden eski muhtar yeni seçilen muhtarın adli sicil kaydı olduğu için muhtar olamayacağını belirterek İlçe Seçim Kurulu'na şikayet etti, kendisi muhtarlığa geleceğini düşünürken aynı suçtan kendisinin de adli sicil kaydı olduğunu unuttu. İlçe Seçim Kurulu mahallede iki muhtarın da aday olamayacağı hükmederken, seçimde 3. bir aday olmaması nedeniyle mahallede 2 Haziran'da yeniden muhtar seçimi yapılmasına karar verdi.

Deniz seviyesinden bin 890 metre yükseklikte bulunan bulutlara komşu Trabzon'un Çaykara ilçesi Yaylaönü mahallesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart 2024 tarihinde seçmen sandık başına giderek muhtarını seçti. 2 muhtar adayından Hasan Asan 137 oyla seçimi önde tamamlarken, 3 dönemdir köyün muhtarlığını yapan Yakup Toprak ise 111 oy alarak seçimi kaybetti. Seçimi kaybetmeyi içine sindiremeyen eski muhtar, seçimi kazanan Hasan Asan'ın 2017 yılında Uzungöl'de yaptığı apart otel ile ilgili imar suçu nedeniyle aldığı adli ceza dolayısıyla İlçe Seçim Kurulu'na şikayet etti.

Çaykara İlçe Seçim Kurulu'na mazbatasını almaya giden Hasan Asan, kendisi hakkında yapılan şikayet nedeniyle muhtar olamayacağını ve mazbatanın kendisine değil de seçimi kaybeden eski muhtara verileceğini öğrenince o da Yakup Toprak'ın benzer bir suç kaydı bulunduğunu belirterek o da şikayette bulundu. Konuyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu her iki adayın da muhtar olma yeterliliğine sahip olmadığına karar verdi. Kurul, Çaykara ilçesi Yaylaönü Mahallesi'nde Hasan Asan ve eski muhtar dışında 3. bir aday olmaması üzerine seçimin yenilenmesine ve her iki muhtar adayın aday olamayacağı seçimin 2 Haziran 2024 tarihinde yapılmasına karar verdi.

"Daha önce biz onu şikayet etmemiştik ama o bizi şikayet etti"

Hasan Asan, yaşanan olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "2017 yılında Uzungöl'de bir apart otel yaptım. Daha önce yapılan işlem engel teşkil etmiyordu, 2019'da yasa değişti. 1 seneden fazla ceza alan her kimse seçilme yeterliliğini yitiriyordu. Biz de öyle bir engele takıldık. 12 yıllık muhtar rakibimdi, şikayet etti. Muhtarlık düştü. Onun da aynı suçu vardı ve biz onu önceki seçimde şikayet etmedik ama o seçimi kaybedince tuttu bizi şikayet etti. Bunun üzerine biz de onun muhtar olmaması için kendisini şikayet ettik, o da muhtarlığı alamadı. Şimdi 2 Haziran'da yeniden mahallede seçime gidilecek, ikimiz de muhtarlık yarışına giremeyeceğiz" dedi.

Eski muhtar Yakup Toprak da yaşanan olayla ilgili "Rakibim benden çok oy aldı. Hukuki olarak işlemiş olduğu suçtan ötürü muhtarlık yapması mümkün değildi. Ben kendisini şikayet ettim. Aynı suçun benim de işlediğim ortaya çıkınca YSK 2 Haziran'da yeniden seçim yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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