Trudeau: Kanada UCM'nin Emrine Uyacak

Politika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyacağını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik dünyanın dört bir yanında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin gelen bir soruya, Kanada'nın uluslararası mahkemeler tarafından verilen tüm kararlara uyacağı cevabını verdi. Trudeau, "Herkesin uluslararası hukuka uyması gerçekten çok önemli. Biz uluslararası hukuku savunuyoruz ve uluslararası mahkemelerin tüm düzenlemelerine ve kararlarına uyacağız" dedi. - OTTAWA