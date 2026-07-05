Trump, ABD'nin 250. Yılını Kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Washington D.C'de düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, "250 yıldır Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanındaki tüm uluslar için umut, vaat, ışık kaynağı ve ihtişamın simgesi olmuştur. Dünyanın her yerinde bize benzemeye çalışıyorlar. Kimse bize benzeyemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Washington D.C'deki Ulusal Anıt Alanı'nda düzenlenen kutlamalarda konuştu. Bağımsızlık Günü etkinlikleri, kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle planlanandan daha geç başlarken, alandan tahliye edilen en az 150 bin kişinin yeniden kutlamalara katılması dikkat çekti.

Konuşmasına ABD'nin 250 yıllık tarihine vurgu yaparak başlayan Donald Trump, "İki buçuk asırdır Amerika Birleşik Devletleri, insanlık tarihinin en büyük başarısı olarak ayakta durmaktadır. Bu ülke özgürlüğün evi, hürriyetin topraklarıdır. ve bu bayrak, yeryüzünde bugüne kadar var olmuş en olağanüstü, en seçkin ve en muhteşem ulusun simgesidir. Üstelik bugün her zamankinden daha iyi durumdayız" dedi.

Trump, ABD'nin dünya için bir umut olduğunu belirterek, "250 yıldır Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın dört bir yanındaki tüm uluslar için umut, vaat, ışık kaynağı ve ihtişamın simgesi olmuştur. Dünyanın her yerinde bize benzemeye çalışıyorlar. Kimse bize benzeyemez" ifadelerini kullandı.

Sık sık "USA" ve "Amerika" sloganlarıyla kesilen konuşmasında Trump, etkinlik alanına geri dönen vatandaşlara teşekkür etti. Trump ayrıca sahnede bulunan gazileri tek tek onurlandırırken, uzay programına katkı sağlayan NASA personeline de teşekkürlerini iletti.

"Amerikan rüyası geri döndü"

ABD'nin kuruluşundan bugüne uzanan tarihi başarı hikayesine dikkat çeken Trump, Amerikan rüyasının yeniden canlandığını savundu. Donald Trump, "Amerikan rüyası geri döndü; çok güçlü ve çok güzel bir şekilde geri döndü. Dünyanın en güçlü ve en etkili ulusu haline gelmemiz tarihin bir tesadüf değildi" dedi. ABD Başkanı, konuşmasında ABD'nin ekonomik, askeri ve teknolojik başarılarını sıralayan Trump, ülkenin gelecekte de küresel liderliğini sürdüreceğini ifade etti.

İran ve Venezuela açıklamaları dikkat çekti

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise dış politika ve askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmeleri oldu. İran ve Venezuela'ya değinen Trump, "Venezuela'ya bakın, İran'a bakın; onları yok ettik, ordularını ortadan kaldırdık. Kısa süre önce İran Donanması'nın tamamını, 159 gemiyi denizin dibine batırarak elde ettiğimiz zaferimiz gibi; hepsi bir anda gerçekleşti. Her şey çok hızlı oldu. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz" diye konuştu.

Donald Trump ayrıca komünizm sistemini de eleştirerek, "Komünistlerin hiç şansı yok. Ülkemizde komünist istemiyoruz. Komünizm kaybeden bir sistemdir ve her zaman da öyle kalacaktır. Komünist sistem, ABD sisteminin tam tersidir. Savaşçılarımız dünyanın dört bir yanındaki savaş alanlarında komünizmle savaştılar, sadece bu tehdidin çirkin yüzünü Amerika'da tekrar göstermesine izin veremezler. ABD bayrağı daha önce de orak ve çekiç sembolünü ortadan kaldırmıştı. Gerekirse yine yapacağız. Bence gerek kalmayacak. İnsanlar derslerini aldılar" ifadelerini kullandı.

Amerikan tarihine ve sembollerine vurgu

Konuşmasında ABD tarihinin önemli dönüm noktalarına geniş yer ayıran Trump, öncülerin kıtayı şekillendirdiğini, demiryollarının ve gökdelenlerin inşa edildiğini, Panama Kanalı'nın ise insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olduğunu söyledi. Donald Trump, Brooklyn Köprüsü'nde dalgalanan tarihi ABD bayrağı ile ABD'nin geçmiş savaş zaferlerini simgeleyen bayrakların da etkinlik alanında sergilendiğini belirterek, bunların halkın kararlılığını temsil ettiğini ifade etti.

"Mars'a gideceğiz"

ABD'nin uzay çalışmalarına değinen Trump, ülkenin yeni hedefinin Mars olduğunu söyledi. Trump konuşmasında, "Çok yakında Mars'a gideceğiz. Ay'a da gideceğiz ve oradan yolumuza devam edeceğiz" diyerek, kendi döneminde kurulan Uzay Kuvvetleri'nin önemine dikkat çekti. Uzay Kuvvetleri'nin kuruluşu sırasında eleştiriler aldığını hatırlatan Donald Trump, bugün ise ABD'nin uzay yarışında Çin ve Rusya'nın önüne geçtiğini savundu.

"1776'nın ruhu hala yaşıyor"

Konuşmasının son bölümünde Amerikan Devrimi'nin mirasına vurgu yapan Donald Trump, bağımsızlık ruhunun hala canlı olduğunu belirtti. Trump, "250 yıl sonra bile 1776'nın ruhu hala hepimizin içinde yaşıyor. Her vatanseverin kalbinde yanıyor ve ABD özgürlüğünün ışığıyla tüm dünyayı aydınlatıyor" şeklinde konuştu. ABD'nin dünyanın en eski anayasal cumhuriyetlerinden biri olduğunu kaydeden Donald Trump, buna rağmen ülkenin geleceğinin yeni başladığını savundu.

"En iyisi henüz gelmedi"

Konuşmasını "Amerika'nın Altın Çağı" vurgusuyla tamamlayan Trump, ABD'nin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir konuma ulaşacağını ifade etti. Trump, "250 yaşında olabiliriz ancak ülkemiz daha yeni başlıyor. En iyisi henüz gelmedi. Bu, Amerika'nın Altın Çağı'nın sadece şafağıdır" dedi.

Etkinlik boyunca etkili olan fırtına ve yıldırımlara rağmen kutlamalara katılan vatandaşlara teşekkür eden Trump, "Şimşekler sizi durduramadı. Sizin başkanınız olmak benim için bir onurdur. Tanrı hepinizi korusun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Trump'ın konuşmasının ardından kutlamalar, konserler, havai fişek ve ışık gösterileri ile devam etti. - WASHINGTON