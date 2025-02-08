Trump, Biden'ın Güvenlik İzni ve Bilgilere Erişimini İptal Etti - Son Dakika
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Politika

Trump, Biden'ın Güvenlik İzni ve Bilgilere Erişimini İptal Etti

Trump, Biden\'ın Güvenlik İzni ve Bilgilere Erişimini İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın gizli bilgilere erişimini gereksiz bulduğunu belirterek güvenlik izinlerini iptal etti. Trump, Biden'ın güvenilirliğini sorgulayarak istihbarat brifinglerini durdurduğunu açıkladı.

08.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:06
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ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine gerek kalmadığını belirterek güvenlik izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Trump, açıklamasında, "Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz.Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" ifadelerini kullandı. Görevi 2021 yılında Biden'a devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini ifade eden Trump, kendisinin de aynı şekilde davrandığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Trump, Biden'ın Güvenlik İzni ve Bilgilere Erişimini İptal Etti - Son Dakika

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