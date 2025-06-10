Trump, California\'nın Eğitim Fonlarını Kesebilir

ABD basının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın California Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı Ulusal Muhafız geriliminin ardından California'nın federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlara tepki olarak gerçekleştirilen gösterilere müdahale için kente Ulusal Muhafız ve deniz piyadesi konuşlandırmasının ardından California Valisi Gavin Newsom ile arasında başlayan gerilim sürüyor.

ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Trump'ın California'nın federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Kaynaklar, Eğitim Bakanlığı'nın Kongre tarafından önceden belirlenmiş bir formüle dayalı rekabetçi olmayan ödüller olarak adlandırılan "formül fonlarının" ödemesini durdurabileceğini söyledi.

California'daki devlet okulları, düşük gelirli ve engelli öğrencilere yönelik programlar kapsamında Eğitim Bakanlığı'ndan yılda yaklaşık 8 milyar dolar, California'da bulunan ve ülkenin en büyük iki devlet üniversitesi olan California Üniversitesi ve California Eyalet Üniversitesi de federal hükümetten her yıl milyarlarca dolar alıyor.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz aylarda California'yı transseksüel bir sporcunun kadın atletizm yarışmasına katılması halinde federal fonları kesmekle tehdit etmişti. - WASHINGTON