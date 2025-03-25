Trump'dan Hyundai Yatırımı ve Gümrük Tarifeleri Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Trump'dan Hyundai Yatırımı ve Gümrük Tarifeleri Açıklaması

Trump, Hyundai'nin ABD'ye 5.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve yeni gümrük tarifelerini duyurdu.

25.03.2025 02:26
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin ABD'ye 5.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Toplantıda hem ekonomik gelişmeler hem de dış politika konularında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" ilan edeceğini belirterek yeni gümrük tarifelerinin yolda olduğunu açıkladı.

Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda Hyundai'nin Louisiana'da yıllık 2.7 milyon metrik ton kapasiteli bir çelik fabrikası kuracağını ve bununla bin 400'den fazla Amerikalıya istihdam sağlayacağını bildirdi.

"Hyundai çeliği Amerika'da üretecek, otomobillerini Amerika'da yapacak ve sonuç olarak herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalmayacaklar," diyen Trump, bu yatırımın ABD'de üretim yapan şirketlerin gümrük avantajlarından faydalanacağı yeni ticaret yaklaşımının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu fabrikanın, Hyundai'nin önümüzdeki yıllarda ABD'de gerçekleştireceği toplam 21 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası olduğunu açıklayan Trump, Georgia'daki otomobil üretim kapasitesinin de önemli ölçüde artırılacağını sözlerine ekledi.

"2 Nisan 'Kurtuluş Günü' olacak"

Trump, özellikle dış ticaret ve gümrük politikalarına ilişkin konuşmasında, 2 Nisan tarihinde karşılıklı tarifelerin açıklanacağını belirtti. Trump, "2 Nisan 'Kurtuluş Günü' olacak. Bu büyük bir gün. Bugüne kadar bizden alınan paraların bir kısmını geri alacağız. Alınan diyorum, çünkü daha sert bir kelime kullanmak istemiyorum. Ama bu oldu." dedi.

Yeni gümrük tarifeleri yolda

Trump, Venezuela ile ilgili yeni yaptırımların da gündemde olduğunu belirterek, bu ülkeyle petrol ticareti yapan ülkelerin ABD ile iş yapmak için %25 gümrük vergisi ödeyeceklerini söyledi. Ayrıca kereste, otomobil ve yonga (çip) gibi sektörlere de yeni tarifelerin getirileceğini açıklayan Trump, "Tüm o yonga şirketlerinin geri dönmesini sağlayacağız. Zaten bunu yapmadan bile dönüyorlar" dedi.

Seçim güvenliği mesajı: "Kağıt oy pusulasına geçmeliyiz"

Toplantının sonunda seçim güvenliğine değinen Trump, ABD seçim sisteminin güvenilirliğini yeniden inşa etmek için kağıt oy pusulasına geçilmesi gerektiğini savundu ve "Kağıt oy pusulaları çok güvenlidir. Filigranlı kağıtlarla yapılır ve çok daha ucuzdur. Seçmen kimliği, vatandaşlık kanıtı ve tek günlük oy kullanma gibi reformlarla seçimleri düzeltmeliyiz." dedi.

Trump, geçmiş seçimlerin "çok kötü" olduğunu belirterek, dürüst seçimlerin yapılması halinde ne enflasyonun ne de Ukrayna'daki savaşın yaşanacağını iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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