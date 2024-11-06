Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı - Son Dakika
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Politika

Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı

Donald Trump\'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı

ABD'sw 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli genç, Donald Trump'a seçimleri kazanması halinde saldırı düzenleyeceğini yazdığı mektubu FBI'a gönderdi. Mektubun ardından harekete geçen FBI, genci yakalayıp tutukladı.

06.11.2024 00:29
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ABD'de, eski Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanması durumunda saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel tutuklandı.

FBI'A GÖNDERDİĞİ MEKTUPLA TRUMP'I TEHDİT ETTİ

FBI tarafından yapılan açıklamada, Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel isimli bir kişinin Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandığı bildirildi.

TUTUKLANDI

Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, "Trump'ın seçimi kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim. Elimde çalıntı bir Ar15 ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok" diye yazdı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Suikast girişimini neden planladığının ise henüz belirlenemediği ifade edildi.

Trump'a Sonrasında Saldırı Planlayan Genç Tutuklandı

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi öldü ve iki kişi de yaralandı. Donald Trump, suikast girişiminin ardından yaptığı son açıklamada destekçilerine teşekkür etti. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki gönderisinde, "Korkmayacağız, bunun yerine inancımızla dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız" dedi. Yaralıların iyileşmesi için dua ettiğini, olay sırasında öldürülen izleyicisinin anısını kalbinde taşıyacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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