ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti.
ABD'de Boston bölgesinden federal yargıç Myong Joun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararnamesinin uygulanmasını engelleyerek bakanlığın kapatılması sürecini durdurdu. Ayrıca, bu süreçte işine son verilen yaklaşık 1300 bakanlık çalışanının görevlerine geri dönmesine karar verdi.
Son Dakika › Politika › Trump'ın Eğitim Bakanlığı Kararı Durduruldu - Son Dakika
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