Trump skandal Gazze açıklamalarına yenisini ekledi: İsrail neden vazgeçti anlamadım - Son Dakika
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Politika

Trump skandal Gazze açıklamalarına yenisini ekledi: İsrail neden vazgeçti anlamadım

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi ile ilgili yaptığı röportajda, bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planını savundu. Gazze planının 'gerçekten işe yarayan plan' olduğunu kaydeden Trump, "Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp tavsiye edeceğim. Sonra ABD bölgenin sahibi olacak" dedi. Trump, İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmediğini de sözlerine ekledi.

21.02.2025 21:29  Güncelleme: 22:46
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e Gazze Şeridi'ne ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ ŞAŞIRDIM"

Trump, "bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik" planına Ürdün ve Mısır'ın karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek, "Ürdün ve Mısır'a yılda milyarlarca dolar ödüyoruz ve bunu söylemelerine biraz şaşırdım" dedi.

"ABD GAZZE'NİN SAHİBİ OLACAK"

Gazze planının "gerçekten işe yarayan plan" olduğunu kaydeden Trump, "Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp tavsiye edeceğim. Sonra ABD bölgenin sahibi olacak. Hamas olmayacak, kalkınma olacak ve temiz bir tabakla her şeye yeniden başlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN BURADAN NEDEN VAZGEÇTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Gazze Şeridi'ndeki halka seçim hakkı verildiği takdirde bölgeyi terk etmek isteyeceklerini iddia eden Trump, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum. Neden vazgeçtiler?" şeklinde konuştu.

Trump skandal Gazze açıklamalarına yenisini ekledi: İsrail neden vazgeçti anlamadım
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump skandal Gazze açıklamalarına yenisini ekledi: İsrail neden vazgeçti anlamadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emin çetiner:
    İtrail köpekleri vazgecmez sen kıvırdın dünyadan tepki alınca 86 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu herif ve devleti dünyanın başına beladan başka bişey değil.Kaos ve kötülük bunların işi. 60 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    İSRAİL HİÇ BİR ŞEYDEN VAZGEÇMEZ ADIM ADIM İŞGALE DEVAM EDERLER BU ÖYLESİNE KONUŞMUŞ YARIN HEMEN DESTEK VERİR. 55 3 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Nabız yokluyorlar. Gözdağı veriyorlar. 23 0 Yanıtla
  • veysel unlu:
    trump. amerikanin çöküşünü yapacak inşallah. 21 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bu adamın pisikolojisi normal değil galiba.Dünyada herşeyin kendisinin zanediyor. 19 1 Yanıtla
  • veysel unlu:
    inşallah amerka trump ile cehenneme gidecek 17 1 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Gazze'de seçim istiyormuş. Hamas kazanınca kabul ediyor musunuz ki, seçim istiyorsun? Ben sana seçim sonucunu söyleyeyim. Hamas %99, diğerleri %1 17 1 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    -putin bir yandan bombalarla Ukrayna'daki insanları öldürüyor -İsrail abd ile beraber bir yandan gazze yi katlediyor. Allah dünyanın sonunu hayır eylesin 6 0 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    surıyeyı rusya..fılıstını abd alacak...devler anlastı bence...ısraıl ıstedıgı yerlerı alınca ıkısınınde fınansoru olacak...ve boylece dunya ısgal planı uygulanacak..sadece surıye gazze fılıstın degıl...nerelerde kaynak var ıse oraların alınması..ıkı dev anlastı bence... 0 0 Yanıtla
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