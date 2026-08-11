Trump'ın Gizli Uçuşu: İran Tehdidi

The Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde uçtuğunu açıkladı. Gazeteye göre, Ankara'da kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, bir havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32A'ya taşındı.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'dan "gizli bir planla" ayrıldığını duyurdu. Gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi sahibi adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, İran'ın bir suikast tehdidine karşı Trump geçen ay Türkiye'den gizli bir askeri uçuşla ayrıldı. Haberde, Trump'ın NATO zirvesi için Katar'ın hediye ettiği ve yakın zamanda yenilenmiş olan jeti kullanarak Ankara'ya uçtuğu ancak ülkeden ayrılırken beklenmedik bir şekilde daha eski bir Air Force One uçağını kullandığı hatırlatıldı. Trump'ın Katar'ın hediye ettiği uçağı kullandığı NATO Zirvesi yeni uçağın ilk uluslararası seyahati olurken Ankara'dan ayrılmadan önce Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da "eski günlerin hatırına" eski Air Force One uçağını kullanacağını, yeni uçağın ise aynı üsse inerek orada görevli ABD'li askerlerin uçağı gezebilmesini sağlayacağını yazdığı belirtildi. Gazete, Ankara'da kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump'ın daha sonra gizlice havaalanı ikram aracıyla daha küçük bir uçak olan Air Force C-32A'ya taşındığını bildirdi. Gazeteye göre, Trump'ın gizlice "kaçırılma" planı Başkan Trump'a yönelik İran tehdidi nedeniyle gerçekleştirildi.

The Washington Post'un haberine göre, Trump'ı taşıyan C-32A uçağı İngiltere'ye yerel saatle 22: 20 sıralarında vardı. Eski Air Force One uçağı ve basın mensuplarının ise birkaç dakika sonra İngiltere'ye ulaştığını yazan gazete, Trump'ın C-32A uçağından eski Air Force One uçağına nasıl aktarıldığının net olmadığını belirtti.

Gazeteciler Trump ile seyahat ettiklerini sanıyorlardı

Trump'ın gizli planı gerçekleştirildiği sırada gazeteciler de Trump ile aynı uçakta seyahat ettiklerini sanıyordu. Uçağa alınan gazeteciler, asın kabinindeki pencere perdelerini kapalı tutmaları yönünde uyarıldıklarını bildirdi. Gazete, basın mensuplarının yanı sıra Beyaz Saray personelinin bir kısmından da Trump'ın Air Force One uçağında olmadığının saklandığını yazdı. Gazeteciler, Trump'ın 22: 56 sıralarında Trump'ın Air Force One uçağının merdivenlerinden indiğini ifade ederken daha sonra Trump'ın Katar'ın hediye ettiği yeni uçağa doğru yürümek üzere bir süre askerleri selamladığını kaydetti.

Benzer operasyon Clinton için de yapılmıştı

Trump'ın gizlice Ankara'dan ayrıldığı planın bir benzeri 2000 yılında da gerçekleştirilmişti. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, resmi Air Force One uçağını yem olarak gönderirken, kendisi Pakistan'a farklı bir başkanlık jeti ile gitmişti.

Pentagon, konuya ilişkin açıklama yapmadı.