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Politika

Trump'ın Orta Doğu Politikası ve Türkiye

Doğan Bekin, Trump'ın yeni Orta Doğu politikasının Türkiye'yi zorlayabileceğini vurguladı.

11.11.2024 15:19
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, ABD ve İsrail'in hayati çıkarlarının korunmak ve daha zayıf, korumasız ve tamamen ABD tarafından manipüle edilen ülkelerden oluşan yeni bir Orta Doğu politikasının gerçekleşmesi için büyük çaba içerisinde olacağını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "ABD Başkanlık seçimlerinde büyük başarı elde ederek yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın geçmişte Türkiye'ye karşı sergilediği tehditkar ve olumsuz politikalardan hareketle bundan böyle Türkiye ile nasıl bir politik yol haritası içerisinde olacağı doğrusu merak konusudur." diye konuştu.

Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in hayati çıkarlarını korumak ve daha zayıf, korumasız ve tamamen ABD tarafından manipüle edilen ülkelerden oluşan yeni bir Orta Doğu politikasının gerçekleşmesi için büyük çaba içerisinde olacağını anlatan Bekin, "Bu durumun, Türkiye'yi daha zorlu bir konjonktürle karşı karşıya bırakması söz konusu olabilir. Sonuç olarak, geçmişte ABD'ye tek taraflı bağımlı politikalarda gelinen noktayı göz önüne alarak Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen politikaların hayata geçirilmesi artık kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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