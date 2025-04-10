Trump Türkiye\'yi Ziyaret Edebilir

ABD basının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay yapmayı planladığı Orta Doğu turuna Türkiye'yi de eklemeyi düşündüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi. ABD basının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Trump'ın gelecek ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Orta Doğu turuna Türkiye'yi de eklemeyi düşündüğü öne sürüldü. Haberlerde, söz konusu ziyaretin Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde gündeme geldiği iddia edildi.

Trump'ın İsrail'i Orta Doğu turuna eklemeyi şimdilik düşünmediği aktarılan haberlerde, Orta Doğu turunun gelecek ayın ortalarında başlamasının beklendiği ifade edildi. - WASHINGTON