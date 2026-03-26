Trump, İran\'a Saldırıları 10 Gün Erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılara ara verilen süreyi uzattı. Trump, "İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha erteledim" ifadelerini kullanarak, saldırıların 6 Nisan'da yeniden başlayacağını açıkladı. İran ile görüşmelere değinen Trump, "Görüşmeler devam ediyor ve yalan haber medyası ile diğer kaynakların bunun aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen görüşmeler oldukça iyi bir şekilde ilerliyor" dedi.

Trump, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları daha önce 22 Mart'ta 2 gün, 23 Mart'ta ise 5 gün süreyle ertelemişti. - WASHINGTON