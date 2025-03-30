Trump, İran'ı Bombalama ile Tehdit Etti - Son Dakika
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Politika

Trump, İran'ı Bombalama ile Tehdit Etti

Trump, İran\'ı Bombalama ile Tehdit Etti

Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmaması halinde bombalama tehdidinde bulundu.

30.03.2025 20:10
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer program konusunda ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde tehdit ederek, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmakla tehdit etti. Trump, İran'ın nükleer programı konusunda geçen hafta doğrudan müzakere teklifini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "eşi benzeri görülmemiş" bir bombardımanla ve ikincil gümrük vergileriyle tehdit etti. İranlı ve ABD'li yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak. Daha önce hiç görmedikleri türden bir bombalama olacak. Anlaşma yapılmazsa, dört yıl önce yaptığım gibi onlara tekrar ikincil gümrük vergileri uygulama seçeneğim var" ifadelerini kullandı.

Trump, yalnızca İran değil, Rusya gibi ülkelere de ikincil gümrük vergileri uygulanabileceği uyarısında bulundu. Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela'dan petrol ithal eden şirketlere yönelik yaptırımlar içeren bir kararnameye imza atmıştı.

Tahran'dan müzakereye kapalı yanıt

İran, Trump'ın Umman aracılığıyla gönderdiği ve Tahran'ı yeni bir nükleer anlaşmaya davet eden mektubuna yanıt vermiş, "maksimum baskı" kampanyası ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, İran'ı Bombalama ile Tehdit Etti - Son Dakika

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