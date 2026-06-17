Trump İran ile Anlaşma ve Orduyu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran ile Anlaşma ve Orduyu Değerlendirdi

Trump İran ile Anlaşma ve Orduyu Değerlendirdi
17.06.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Körfez'de ABD ordusunun kalış süresini düşündüklerini belirtirken İran'ın füzelerinden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez bölgesinde konuşlu ABD ordusunun ne kadar süre daha bölgede kalacağına ilişkin bir soruya, "Henüz bunu düşünmedik. Muhtemelen bir süre daha kalacak. Kalmak için iyi bir yer" cevabını verdi. Trump ayrıca, İran'ın orantılı bir şekilde balistik füzelere sahip olmasının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentindeki G7 Liderler Zirvesi'nin sonlanmasının ardından başkent Paris'e geldi. Trump burada basın mensuplarının sorularını cevaplarken, İran-ABD arasında Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen mutabakat zaptına değindi. Trump, "İran anlaşması önümüzdeki 48 saat içinde imzalanacak" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Körfez bölgesinde konuşlu ABD ordusunun ne kadar süre daha bölgede kalacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Henüz bunu düşünmedik. Muhtemelen bir süre daha kalacak. Kalmak için iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

Trump aynı zamanda İran'ın balistik füze kapasitesine ilişkin de açıklama yaptı. Trump, diğer ülkelerde benzer silahlar bulunurken İran'ın da bir miktar füzeye sahip olmamalarının biraz adaletsiz olacağını düşündüğünü söyledi.

Balistik füzeler ile nükleer silahların aynı şey olmadığına dikkat çeken Trump, "Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkelerde de bunlardan varsa, orantılı bir şekilde onların da sahip olmalarının uygun olduğunu düşünüyorum. Kastettiğim şey bu" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Körfez, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump İran ile Anlaşma ve Orduyu Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
22:04
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 23:35:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trump İran ile Anlaşma ve Orduyu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.