Trump: İran ile Savaş Yakında Bitecek

31.03.2026 19:57
Trump, ABD'nin İran savaşının sona ereceğini ve Hürmüz Boğazı'nın kendiliğinden açılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini ifade ederek, "Orada daha çok uzun bir süre kalmamız gerekmeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına telefon üzerinden verdiği röportajda İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Orada daha çok uzun bir süre kalmamız gerekmeyecek. Fakat sahip oldukları saldırı kapasitesini, yani geriye kalan kısmını ortadan kaldırma konusunda halen yapmamız gereken işler var" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın haftalardır kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunu diğer ülkelerin çözebileceğini söyledi. Trump, "Bence kendiliğinden açılacak. Ama benim yaklaşımım şu şekilde; Ben ülkeyi yerle bir ettim. Artık güçleri kalmadı ve boğazı kullanan ülkeler gidip onu açabilir. Çünkü petrolü kontrol eden her kimse, boğazı açmaktan çok memnun olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Biz ayrıldığımızda boğaz kendiliğinden açılacak"

ABD Başkanı Trump, ABD'nin müttefiklerinin boğazın açılması için çok uluslu bir filo kurulması konusunda istekli davranmadıkları için sert bir şekilde eleştirdi. Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir haberde savaşı Hürmüz Boğazı açılmadan sona erdirmeye hazır olduğunun ileri sürülmesi konusuna da değinen Trump, "Doğrusunu söylemek gerekirse, boğaz konusunu düşünmüyorum. Benim tek amacım onların nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamaktı. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Biz ayrıldığımızda boğaz kendiliğinden açılacak" dedi.

İran'ın İsfahan şehri yakınlarında gece düzenlenen hava saldırılarının tam olarak neyi hedef aldığını açıklamayı reddeden Trump, buradaki patlamanın büyüklüğüne şaşırdığını ve bu durumun sahada önemli bir mühimmat kullanıldığını gösterdiğini söyledi. Trump, "Bunu söylememeyi tercih ederim ama yakında öğreneceksiniz. Oldukça büyüklerdi öyle değil mi?" ifadelerini kullandı. Vurulan hedefin yakında ortaya çıkacağını söyleyen Trump, "Ne patlamaydı ama" diyerek saldırıyı övdü.

"Rejim değişikliği sağladık"

Trump, "Aslında düşündüğümüzden daha büyüktü. Bu orada çok fazla şeyleri olduğu manasına geliyor. Nükleer kapasitelerini ortadan kaldırıyoruz ve rejim değişikliği sağladık. Biliyorsunuz, şu anda tamamen farklı bir grupla muhatabız ve bunlar öncekilere kıyasla çok daha makul insanlar. Bu, gerçek bir rejim değişikliğidir" dedi.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in de yer aldığı müzakere ekibini başka bir ülkeye göndermesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna cevap vermeyen Trump, "Bunu söylemek istemiyorum. Sizinle bu konuların tamamı hakkında konuşamam" ifadelerini kullanarak, stratejisini basınla paylaşamayacağını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, İran, Son Dakika

