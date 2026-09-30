Trump, İran'ın eninde sonunda pes edeceğini söyledi, 'Çok kötü durumdalar' dedi - Son Dakika
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Trump, İran'ın eninde sonunda pes edeceğini söyledi, 'Çok kötü durumdalar' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eninde sonunda pes edeceğini, ülkenin çok kötü durumda olduğunu söyledi. Trump, nükleer silah edinilmesini durdurmak için başlattığı savaştan önceki dönemler de dahil Hürmüz Boğazı'ndan tarihte görülenden fazla petrol geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği öğle yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'ın pes etme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.

Trump, "Son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan nükleer silah elde edilmesini durdurmak için başlattığımız savaştan çok daha önceki dönemler de dahil olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçirdik. Yaptıklarımız, nükleer silah edinilmesini durdurmak için. İran, bu teknolojiye sahip olmayacak" dedi.

"Zamanında durdurabilirlerdi"

Kuzey Kore nükleer silah sahibi olabilirken İran'ın neden nükleer silah sahibi olamayacağı sorusuna Trump, "Zamanında durdurabilirlerdi. Ama o zaman başka bir başkan vardı" cevabını verdi.

Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un'un dostu olduğunu da ifade eden Trump, "Kim Jong-Un, bizimki kadar olmasa da oldukça büyük nükleer kapasiteye sahip. Neden biliyor musunuz? Çünkü önceki başkanlar, benim yaptığımı yapmadı" dedi.

Kuzey Kore liderine ilişkin açıklamalarında Trump, "Ben etrafta olduğum sürece, sorun çıkarmayacak" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın adı resmi olarak "süper zeka" olarak değiştirildi

Trump, Beyaz Saray'da Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI Başkanı Greck Brockman ve yapay zeka alanındaki diğer yöneticilerle yapılan toplantıda yapay zekanın adını resmi olarak "Süper Zeka" ve kısaltmasını SI (Super Intelligence) olarak değiştiren bir belge imzalandığını da duyurdu.

Kaynak: İHA
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